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"Мировой не будет." Блогер Лерчек не явилась на заседание суда по разводу с мужем

Адвокат Лерчек: "Шансов на сохранение семьи нет"

1:14
Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не пришла на заседание суда по разводу с мужем Артемом Чекалиным, взамен прислала адвоката.

Адвокат Лерчек: "Шансов на сохранение семьи нет"
Фото: Инстаграм Валерии Чекалиной (Лерчек)

Тем самым девушка, как пишет Mash, дала понять, что "мировой не будет". Ее супруг, в свою очередь, сделал то же самое. На заседание он не явился.

Адвокат Лерчек сообщил, что шансов на сохранение семьи Чекалиных, у которых трое детей, больше нет.

Канал также пишет, что развестись предложила Валерия, которая обратилась в суд в марте 2024-го года. Супругам дали месяц на примирение. Однако пара не живет вместе с января этого года, как пишет канал.

Ранее Лерчек выложила в соцсети видео, где она в слезах рассказала о том, что разводится с супругом. Девушка призналась, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Подписчикам она сказала не ждать подробностей конфликтов, так как они с супругом уважают друг друга. 

Артем Чекалин в свою очередь назвал их расставание с женой своим первым проигрышем в жизни. 

Кроме того, Валерия сообщила в соцсетях, что дети останутся с ней, но Артем сможет их видеть, когда захочет.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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