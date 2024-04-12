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Запросившая гражданство России певица Ани Лорак выступила в Москве

Претендуюшая на российское гражданство певица Ани Лорак выступила в Москве

0:42
Шоу-бизнес

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая пытается получить российский паспорт, исполнила песню в Москве.

Претендуюшая на российское гражданство певица Ани Лорак выступила в Москве
Фото: https://vk.com/anilorak by ВК-аккаунт Ани Лорак is licensed under public domain

Ани Лорак выступила в столице с песней "Танцы" на мероприятии "Вечерний Звук". Звезда покрасовалась на красной дорожке, но не стала отвечать на вопросы СМИ.

Сейчас Ани Лорак занимается процедурой получения российского гражданства. Пока певица формально является гражданкой Украины.

Певица отвергала обвинения в том, что она оказывала помощь ВСУ. Лорак заверила, что военную помошь "никогда никому не оказывала" и не собирается этого делать.

Ранее Ани Лорак объяснила, как видит свою идеальную свадьбу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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