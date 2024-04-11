Артём Чекалин откровенно рассказал о неизбежном разводе с блогером Лерчек: первый в жизни проигрыш

Блогер Артём Чекалин рассказал о попытках спасти свой брак с Валерией Чекалиной (блогером Лерчек).
Артём Чекалин подтвердил, что развод с блогером Лерчек неизбежен. Он заверил, что они расстанутся без скандалов.
Мужчина назвал свои чувства к жене яркими и выразил надежду на то, что сумеет испытать подобную любовь вновь.
"Я от себя сделал 100% возможного, чтобы сохранить семью. Это мой первый в жизни проигрыш. Я ни разу в жизни не проигрывал. И здесь первый и единственный раз, когда у меня не получилось", — поделился своей болью с подписчиками Артём.
Ранее подписчики предположили, для чего блогеру Лерчек нужен развод с мужем.
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