Артём Чекалин откровенно рассказал о неизбежном разводе с блогером Лерчек: первый в жизни проигрыш

Артём Чекалин подтвердил неминуемый развод с блогером Лерчек

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Артём Чекалин рассказал о попытках спасти свой брак с Валерией Чекалиной (блогером Лерчек).

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public domain

Артём Чекалин подтвердил, что развод с блогером Лерчек неизбежен. Он заверил, что они расстанутся без скандалов.

Мужчина назвал свои чувства к жене яркими и выразил надежду на то, что сумеет испытать подобную любовь вновь.

"Я от себя сделал 100% возможного, чтобы сохранить семью. Это мой первый в жизни проигрыш. Я ни разу в жизни не проигрывал. И здесь первый и единственный раз, когда у меня не получилось", — поделился своей болью с подписчиками Артём.

Ранее подписчики предположили, для чего блогеру Лерчек нужен развод с мужем.