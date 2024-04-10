Равшана Куркова сменила амплуа. Теперь актриса ведет детское шоу на телеканале СТС

Актриса Равшана Куркова стала ведущей детского шоу на СТС "Суперниндзя"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Равшана Куркова станет ведущей нового шоу на телеканале СТС "Суперниндзя. Дети". Вместе с ней проект будут вести Дима Масленников и Василий Артемьев. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Куркова признается, что новая передача вызывает у нее бурю эмоций. Она сама оценивает участников с той позиции, что у нее есть маленький сын, тяжело реагирующий на ошибки.

"Понимаю, какое колоссальное напряжение у детей в этом шоу и как важно, чтобы ребенок не разочаровался, продолжал стараться и верить в себя", — пояснила артистка.

Куркова прилетела на съемки без своих детей, хотя любое расставание с ними проходит для нее непросто. Она заряжается благодаря объятиям с наследниками.

Блогер Дима Масленников пообещал, что будет много шутить и подбадривать участников, заряжая на победу.

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