Равшана Куркова сменила амплуа. Теперь актриса ведет детское шоу на телеканале СТС

Актриса Равшана Куркова станет ведущей нового шоу на телеканале СТС "Суперниндзя. Дети". Вместе с ней проект будут вести Дима Масленников и Василий Артемьев. Об этом сообщает пресс-служба канала.
Куркова признается, что новая передача вызывает у нее бурю эмоций. Она сама оценивает участников с той позиции, что у нее есть маленький сын, тяжело реагирующий на ошибки.
"Понимаю, какое колоссальное напряжение у детей в этом шоу и как важно, чтобы ребенок не разочаровался, продолжал стараться и верить в себя", — пояснила артистка.
Куркова прилетела на съемки без своих детей, хотя любое расставание с ними проходит для нее непросто. Она заряжается благодаря объятиям с наследниками.
Блогер Дима Масленников пообещал, что будет много шутить и подбадривать участников, заряжая на победу.
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