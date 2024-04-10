Легендарный режиссер Александр Сокуров оценил таланты Ивана Урганта

Режиссер Александр Сокуров рассказал о своих впечатлениях после встречи с телеведущим Иваном Ургантом.
Он пояснил, что ничего не знает про популярного ведущего, так как видел его всего лишь один раз на общественном мероприятии.
"Человек он явно свободный, раскованный. Но таких раскованных много. Что он из себя представляет как актер, не знаю, я никогда не видел его художественных работ", — заявил Сокуров в беседе с NEWS.RU.
Александр Сокуров обвинил режиссера Николая Солодников, снявшего фильм "Во сне ты горько плакал", в плагиате — он напомнил, что у писателя Юрия Казакова есть рассказ с аналогичным названием.
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