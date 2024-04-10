46-летняя певица Жасмин заговорила о внуках

Певица Жасмин в разговоре с "леди.Mail.ru" призналась, что мечтает о внуках от старшего сына Михаила. Она заявила, что всегда хотела быть молодой бабушкой.
В разговоре Жасмин вспомнила, как ее 26-летний наследник Михаил Семендуев познакомил с будущей невесткой Евой Хачатурян. Артистка считает избранницу сына "чудом".
"У нас с ней состоялся такой женский разговор за коктейлем в баре, где мы разоткровенничались, и Ева скромно спросила: "Можно я буду называть вас мамой?" У меня аж руки задрожали от эмоций", — поделилась исполнительница.
Также у Жасмин есть двое младших детей — 12-летняя дочь Маргарита и семилетний сын Мирон от бизнесмена Илана Шора, который проживает в Израиле.
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Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.