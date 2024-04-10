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46-летняя певица Жасмин заговорила о внуках

Певица Жасмин мечтает быть молодой бабушкой

0:52
Шоу-бизнес

Певица Жасмин в разговоре с "леди.Mail.ru" призналась, что мечтает о внуках от старшего сына Михаила. Она заявила, что всегда хотела быть молодой бабушкой.

Певица Жасмин мечтает быть молодой бабушкой
Фото: youtube.com by канал Телеканал Санкт-Петербург is licensed under public domain

В разговоре Жасмин вспомнила, как ее 26-летний наследник Михаил Семендуев познакомил с будущей невесткой Евой Хачатурян. Артистка считает избранницу сына "чудом".

"У нас с ней состоялся такой женский разговор за коктейлем в баре, где мы разоткровенничались, и Ева скромно спросила: "Можно я буду называть вас мамой?" У меня аж руки задрожали от эмоций", — поделилась исполнительница.

Также у Жасмин есть двое младших детей — 12-летняя дочь Маргарита и семилетний сын Мирон от бизнесмена Илана Шора, который проживает в Израиле.

Ранее Дмитрий Колдун вспомнил о последней встрече с Евгением Кунгуровым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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