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Дмитрий Колдун раскрыл детали последней встречи с Евгением Кунгуровым

Колдун рассказал, что Кунгуров при последней встрече был воодушевлен

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Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Колдун в беседе с "МК" вспомнил о своей последней встрече с оперным певцом Евгением Кунгуровым. По его словам, он не заметил ничего подозрительного.

Колдун рассказал, что Кунгуров при последней встрече был воодушевлен
Фото: youtube.com by канал Уроки Вокала от Саши is licensed under public domain

Колдун признался, что, прочитав новость о смерти артиста, стал анализировать их последний разговор.

"И не нашел ни одной зацепки. Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо, мне вообще не казалось, что что-то идет не так. Он, наоборот, делился успехами, радовался, что его куда-то пригласили получать награду", — рассказал исполнитель.

Дмитрий уверен, что люди в депрессии выглядят совершенно иначе, чем Кунгуров, который был воодушевлен и строил планы на будущее.

Ранее телеведущая Светлана Зейналова показала фигуру в силуэтном платье.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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