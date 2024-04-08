Сбежавший в Америку Андрей Бурковский преподаст актерское мастерство в заброшенных офисах Нью-Йорка

40-летний актер Андрей Бурковский, известный своей работой в российском шоу-бизнесе, объявил о запуске своей актерской школы в Бостоне, США.
Это решение пришло неожиданно для многих, но, очевидно, что Бурковский решил расширить свою карьеру и поделиться своим опытом с новыми студентами.
Предварительно он участвует в спектакле в Нью-Йорке, режиссированном другим эмигрантом из России, Александром Молочниковым. Все это свидетельствует о новой волне русскоязычного творчества за рубежом и интересе к нему как со стороны артистов, так и публики.
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