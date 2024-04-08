Поменявшего фамилию пасынка Олега Газманова нашли на сайте знакомств: счёт закрываю сам

Анкету пасынка Олега Газманова Филиппа нашли на сайте знакомств

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Профиль пасынка Олега Газманова обнаружили на сайте знакомств.

Фото: pxhere.com by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В Сети обсуждают анкету пасынка народного артиста России, 26-летнего Филиппа. В профиле опубликована красивая фотография молодого человека и кратко описана информация о нём.

"Основал несколько технологичных компаний в логистике, люблю путешествовать, спорт, шахматы, горные лыжи, вейксерф. Учился в Англии, но счёт всё равно закрываю сам", — гласит информация профиля наследника Олега Газманова.

Филипп является сыном Вячеслава Мавроди, младшего брата основателя "МММ" Сергея Мавроди.

Парень, является совладельцем успешного бизнеса, который приносит ему солидный доход. Недавно появилась информация о том, что Филипп отказался от фамилии знаменитого отчима и взял фамилию матери. Теперь он Филипп Муравьёв.