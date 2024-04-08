Поменявшего фамилию пасынка Олега Газманова нашли на сайте знакомств: счёт закрываю сам

Профиль пасынка Олега Газманова обнаружили на сайте знакомств.
В Сети обсуждают анкету пасынка народного артиста России, 26-летнего Филиппа. В профиле опубликована красивая фотография молодого человека и кратко описана информация о нём.
"Основал несколько технологичных компаний в логистике, люблю путешествовать, спорт, шахматы, горные лыжи, вейксерф. Учился в Англии, но счёт всё равно закрываю сам", — гласит информация профиля наследника Олега Газманова.
Филипп является сыном Вячеслава Мавроди, младшего брата основателя "МММ" Сергея Мавроди.
Парень, является совладельцем успешного бизнеса, который приносит ему солидный доход. Недавно появилась информация о том, что Филипп отказался от фамилии знаменитого отчима и взял фамилию матери. Теперь он Филипп Муравьёв.
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