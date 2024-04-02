Газманов отказался от фамилии отца. Теперь он — Муравьёв

Пасынок Олега Газманова Филипп сменил фамилию после того, как народного артиста РФ внесли в санкционные списки ЕС в 2022 году.
Теперь Филипп носит фамилию Муравьев — девичья фамилия его матери Марины. Как пишет Telegram-канал Mash, 26-летний бизнесмен является совладельцем компании ООО "Фрецтер", занимающейся грузоперевозками. Скорее всего решение о смене фамилии связано с развитием бизнеса.
Олег Газманов женился на Марине Муравьевой и усыновил ее наследника от первого брака, дав свою фамилию. Именно артист забирал из роддома будущую жену с ребенком от предпринимателя Вячеслава Мавроди, брата основателя МММ Сергея Мавроди.
Также у Газманова есть сын Родион от первого брака. С Мариной они воспитывают общую дочь Марианну.
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