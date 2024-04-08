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PR-директор Павла Деревянко опровергла слухи об ограблении актера мошенниками

"Печатают, не проверяя": PR-директор Павла Деревянко назвала фейком новость об ограблении актера

0:49
Шоу-бизнес

PR-директор звезды сериала "Беспринципные", актера Павла Деревянко Екатерина Комолова 8 апреля опровергла слухи о том, что артист попался на уловки мошенников на 550 тысяч рублей. 

"Печатают, не проверяя": PR-директор Павла Деревянко назвала фейком новость об ограблении актера
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ранее в СМИ появилась информация, что артиста из "Домашнего ареста" преступники обманули на крупную сумму денег.

"Я не знаю, почему Telegram-каналы печатают, не проверяя. Павел уже опроверг и тем, и другим, — цитирует"Вечерняя Москва" PR-директора российского актера.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Деревянко написал неизвестный под видом его знакомого и попросил перевести ему в долг 300 тысяч рублей на карту. По данным АГН "Москва", он перевел указанную сумму по реквизитам, но позднее мошенник попросил еще 250 000.

"На этот раз он догадался, что общается с мошенником", — рассказала PR-директор актера.

Деревянко обратился в банк, где ему сообщили, что перевод был заблокирован. Затем звезда "Конец Славы", "Холоп 2" и "Подельники" написал заявление, через два дня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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