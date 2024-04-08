Ким Кардашьян решила не отставать от Бьянки Сенсори: опубликовала новые фото с пляжа

Ким Кардашьян и сестры отдыхают на пляже: сравнения с Бьянкой Сенсори неизбежны

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ким Кардашьян проводит отпуск вместе с сестрами Кортни и Хлоей на пляжах Теркс и Кайкос, и не стесняется демонстрировать свою фигуру в миниатюрном бикини, что вызывает сравнения с Бьянкой Сенсори.

Фото: инстаграм аккаунт Ким Кардашьян

На фотографиях видно, как Ким наслаждается солнцем, выполняя упражнения на пляже, в то время как Кортни и Хлоя также наслаждаются отдыхом.

Снимки вызвали интерес к сравнению стилей Ким и Бьянки, что только усиливает дискуссию о том, кто из них более сексуальный.