33-летнего финалиста шестого сезона шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили в столице

Участник шоу "Голос", дошедший до финала проекта, Ладислав Бубнар оказался в больнице после избиения в Москве.
33-летнего Ладислава Бубнара госпитализировали с травмой головы и растяжением связок шейного отдела. Медикам вокалист объяснил, что его избил знакомый. В подробностях происшествия разбираются правоохранительные органы.
Бубнар — автор и исполнитель песен, участник многих международных вокальных конкурсов. Он с успехом принимал участие в чешско-словацком проекте "Суперстар" и "Новой волне".
В 2017 году Ладислав на шоу "Голос" покорил сердце певицы Пелагеи, которая стала наставником артиста по проекту.
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