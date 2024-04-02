Шаляпин с издевкой поздравил 78-летнего Петросяна с рождением дочери

Певец Прохор Шаляпин в шоу "Ты не поверишь!" с иронией отреагировал на рождение у 78-летнего Евгения Петросяна дочери.
Шаляпин поздравил юмориста с отцовством и напомнил, что ему уже "две сотни лет".
"Там одна женушка чего стоит. Я думаю, он протянет еще долго", — посмеялся Шаляпин.
Евгений Петросян воспитывает двоих детей от помощницы Татьяны Брухуновой. Несмотря на солидный возраст, юморист может себе позволить пополнение в семье из-за обеспеченности, заявила его знакомая Клара Новикова.
Супруга комика Татьяна Брухунова, которой в марте исполнилось 35 лет, отрицает услуги суррогатной матери и заявляет, что Петросян "может иметь детей до ста лет".
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