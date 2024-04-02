Шаляпин с издевкой поздравил 78-летнего Петросяна с рождением дочери

Шаляпин назвал Петросяна двухсотлетним и поздравил с рождением дочери

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в шоу "Ты не поверишь!" с иронией отреагировал на рождение у 78-летнего Евгения Петросяна дочери.

Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Шаляпин поздравил юмориста с отцовством и напомнил, что ему уже "две сотни лет".

"Там одна женушка чего стоит. Я думаю, он протянет еще долго", — посмеялся Шаляпин.

Евгений Петросян воспитывает двоих детей от помощницы Татьяны Брухуновой. Несмотря на солидный возраст, юморист может себе позволить пополнение в семье из-за обеспеченности, заявила его знакомая Клара Новикова.

Супруга комика Татьяна Брухунова, которой в марте исполнилось 35 лет, отрицает услуги суррогатной матери и заявляет, что Петросян "может иметь детей до ста лет".

Ранее стала известна официальная причина смерти 36-летней Либерж Кпадону.