Стала известна настоящая причина смерти звезды "Дома-2" Либерж Кпадону

Остановка сердца названа официальной причиной смерти 36-летней бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону. Ее подруга Джулия Лу уверена, что тяжелые препараты и алкоголь сделали свое дело.
Незадолго до смерти у женщины обнаружили новообразование в одном из легких, ей предстояла операция. Но уже после ее смерти выяснилось, что хирургического вмешательства не было, а сердце остановилось в результате приема транквилизаторов, тяжелых лекарств и алкогольных напитков.
Также ее приятельница призвала перестать винить близких Кпадону в равнодушии, так как она постоянно пропадала на 2-3 недели, и многие об этом знали.
Бывшая ведущая "Дома-2" Ксения Бородина призвала пойти и поставить свечку за упокой души скончавшейся, а не устраивать танцы на костях.
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