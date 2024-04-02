Стала известна настоящая причина смерти звезды "Дома-2" Либерж Кпадону

36-летняя Либерж Кпадону умерла от остановки сердца

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Остановка сердца названа официальной причиной смерти 36-летней бывшей участницы "Дома-2" Либерж Кпадону. Ее подруга Джулия Лу уверена, что тяжелые препараты и алкоголь сделали свое дело.

Фото: youtube.com by канал ДОМ-2 Реалити is licensed under public domain

Незадолго до смерти у женщины обнаружили новообразование в одном из легких, ей предстояла операция. Но уже после ее смерти выяснилось, что хирургического вмешательства не было, а сердце остановилось в результате приема транквилизаторов, тяжелых лекарств и алкогольных напитков.

Также ее приятельница призвала перестать винить близких Кпадону в равнодушии, так как она постоянно пропадала на 2-3 недели, и многие об этом знали.

Бывшая ведущая "Дома-2" Ксения Бородина призвала пойти и поставить свечку за упокой души скончавшейся, а не устраивать танцы на костях.

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