Как сейчас выглядит старшая дочь Веры Брежневой от непубличного мужа

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева в своем блоге поделилась редкими кадрами со старшей дочерью Софьей, которой исполнилось 23 года.
Она показала их совместные кадры, а также профессиональные фотосессии наследницы. Поклонники отметили схожесть дочери со звездной матерью.
Софья родилась в отношениях Брежневой с возлюбленным Виталием Войченко. При этом девушка носит фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана, от которого певица родила младшую дочь. И даже после развода артистки с предпринимателем, Софья отказалась менять фамилию.
Софья на протяжении многих лет живет в США, где поступила в гуманитарный колледж Уиттьер. Звездная мать отказывается делиться подробностями о жизни дочери без ее разрешения.
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