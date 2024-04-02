Как сейчас выглядит старшая дочь Веры Брежневой от непубличного мужа

Вера Брежнева опубликовала редкие снимки со старшей дочерью

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева в своем блоге поделилась редкими кадрами со старшей дочерью Софьей, которой исполнилось 23 года.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Веры Брежневой в Инстаграм is licensed under public domain

Она показала их совместные кадры, а также профессиональные фотосессии наследницы. Поклонники отметили схожесть дочери со звездной матерью.

Софья родилась в отношениях Брежневой с возлюбленным Виталием Войченко. При этом девушка носит фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана, от которого певица родила младшую дочь. И даже после развода артистки с предпринимателем, Софья отказалась менять фамилию.

Софья на протяжении многих лет живет в США, где поступила в гуманитарный колледж Уиттьер. Звездная мать отказывается делиться подробностями о жизни дочери без ее разрешения.

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