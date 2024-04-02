Стало известно, почему Андрей Миронов был уникальным человеком

Актриса Яковлева назвала скромность главным отличием Миронова от современных актеров

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Алена Яковлева в беседе с NEWS.RU заявила, что народный артист РСФСР Андрей Миронов был скромным и неуверенным в себе.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Она отметила, что несмотря на популярность и востребованность, актер не страдал от звездной болезни.

"Крайне скромен, неуверен в себе, рефлексировал периодически, — рассказала Яковлева.

По словам актрисы, Миронов был уникальным человеком — за свою короткую жизнь успел очень многое — играл роли в спектакли, выступал в качестве режиссера.

Она уверена, что и сейчас, среди молодежи есть интересные артисты, но напомнила, что выдающийся актер — человек сомневающийся.

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