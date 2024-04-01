Вассерман призвал игнорировать Аллу Пугачеву

Вассерман призвал не обращать пристального внимания на слова и поступки Пугачевой

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Имений эрудит и участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в беседе с "МК" объяснил, певица Алла Пугачева утратила те способности, благодаря которым раньше зарабатывала на соотечественниках. Он считает, что россиянам не стоит обращать внимание на пренебрежительное отношение со стороны артистки.

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Он уверен, что в настоящее время уделяется слишком большое значение словам и поступкам любого артиста, задача которого вызывать эмоции.

"С учетом того, что это главная задача актера и что все действия актера вне сцены естественным образом подчинены привычкам, выработанным для сцены, я не думаю, что нам стоит обращать серьезное внимание на то, что говорит и делает тот или иной актер вне сцены. В том числе и Пугачева", — резюмировал публицист.

Вассерман считает, что Алле Пугачевой принести соболезнования после теракта в "Крокусе" было бы очень полезно, а иначе она просто калечит себя.

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