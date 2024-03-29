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Генпрокуратура заинтересовалась Пугачёвой: запрос о признании Примадонны иностранным агентом направлен в Минюст

Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом

0:56
Шоу-бизнес

Генеральная прокуратура России обратилась в Министерство юстиции с запросом о возможном признании известной певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Эта информация была раскрыта в документе, опубликованном в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Чернавский is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В письме, направленном в Минюст, указано, что запрос подлежит рассмотрению в соответствии с установленной компетенцией. Это означает, что ведомство должно изучить вопрос о возможном аффилированном  с иностранным агентом статусе Аллы Пугачёвой.

Виталий Бородин, опубликовавший эту информацию, отметил, что изначально не планировал делать официальный ответ публичным. Такое решение было принято из-за комментария пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее сообщалось, что Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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