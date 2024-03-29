Генпрокуратура заинтересовалась Пугачёвой: запрос о признании Примадонны иностранным агентом направлен в Минюст

Генеральная прокуратура России обратилась в Министерство юстиции с запросом о возможном признании известной певицы Аллы Пугачёвой иностранным агентом. Эта информация была раскрыта в документе, опубликованном в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
В письме, направленном в Минюст, указано, что запрос подлежит рассмотрению в соответствии с установленной компетенцией. Это означает, что ведомство должно изучить вопрос о возможном аффилированном с иностранным агентом статусе Аллы Пугачёвой.
Виталий Бородин, опубликовавший эту информацию, отметил, что изначально не планировал делать официальный ответ публичным. Такое решение было принято из-за комментария пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Ранее сообщалось, что Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".