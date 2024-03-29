Сергей Лазарев опроверг информацию о паузе в карьере

Певец Сергей Лазарев призвал СМИ не перевирать его слова о перерыве в карьере.
Лазарев записал видеобращение, в котором пристыдил журналистов за то, что они неправильно итнерпретировали его слова о том, что он не может продолжать гастролировать, потому что его "колбасит".
Сергей Лазарев заверил, что его весенние гастроли в апреле обязательно состояться. Он отметил, что на его концертах будут усиленые меры безопасности для зрителей.
Певец объяснил, что его слова про необходимость отдыха была продиктована лишь усталостью перед днём его рождения.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".