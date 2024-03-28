"Начало колбасить две недели назад": Лазарев поделился важной новостью с поклонниками

Певец Сергей Лазарев в ходе марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского сообщил, что собирается на время отказаться от выступлений, чтобы "перезагрузиться". Об этом сообщает NEWS. RU.
Артист рассказал, что эмоционально очень устал накануне своего дня рождения, поэтому его концерты возобновятся в конце апреля. В настоящее время он планирует взять небольшую паузу.
"Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя. Меня эмоционально начало колбасить перед днем рождения", — поделился музыкант.
Недавно о перерывах в гастрольной деятельности по разным причинам сообщили также певица Полина Гагарина, певица Zivert, певица МакSим.
Сергей Лазарев призывает больше рассказывать о героических поступках простых людей, нежели о блогерах. Он, как отец двоих детей, хочет, чтобы у наследников были достойные примеры перед глазами.
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