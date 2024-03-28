"Начало колбасить две недели назад": Лазарев поделился важной новостью с поклонниками

Сергей Лазарев сообщил о перерыве в карьере

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев в ходе марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского сообщил, что собирается на время отказаться от выступлений, чтобы "перезагрузиться". Об этом сообщает NEWS. RU.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Артист рассказал, что эмоционально очень устал накануне своего дня рождения, поэтому его концерты возобновятся в конце апреля. В настоящее время он планирует взять небольшую паузу.

"Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Я должен прийти в себя. Меня эмоционально начало колбасить перед днем рождения", — поделился музыкант.

Недавно о перерывах в гастрольной деятельности по разным причинам сообщили также певица Полина Гагарина, певица Zivert, певица МакSим.

Сергей Лазарев призывает больше рассказывать о героических поступках простых людей, нежели о блогерах. Он, как отец двоих детей, хочет, чтобы у наследников были достойные примеры перед глазами.

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