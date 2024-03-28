Певица МакSим покинула Россию

Отказавшаяся от гастролей певица МакSим улетела из России с детьми

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица МакSим с детьми улетела из России, о чем сообщила в своем блоге. Она показала подписчикам видео из номера отеля.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Артистку впечатлил сервис, который для них организовали сотрудники — так, для них подготовили необычные десерты и "именную воду".

Певица Марина Абросимова воспитывает двоих дочерей от разных мужчины — старшую дочь Александру от звукорежиссёра Алексея Луговцова и младшую Марию от бизнесмена Антона Петрова.

В прошлом году артистка проходила лечение в клинике от алкогольной зависимости, которая у нее развилась после тяжелейшего лечения от ковида и его последствий. В тот момент ее сильно поддержала старшая наследница, напоминавшая о важности семьи.

Ранее рэпер Vacio сообщил о вызове в военкомат.