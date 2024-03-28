Певица МакSим покинула Россию

Певица МакSим с детьми улетела из России, о чем сообщила в своем блоге. Она показала подписчикам видео из номера отеля.
Артистку впечатлил сервис, который для них организовали сотрудники — так, для них подготовили необычные десерты и "именную воду".
Певица Марина Абросимова воспитывает двоих дочерей от разных мужчины — старшую дочь Александру от звукорежиссёра Алексея Луговцова и младшую Марию от бизнесмена Антона Петрова.
В прошлом году артистка проходила лечение в клинике от алкогольной зависимости, которая у нее развилась после тяжелейшего лечения от ковида и его последствий. В тот момент ее сильно поддержала старшая наследница, напоминавшая о важности семьи.
Ранее рэпер Vacio сообщил о вызове в военкомат.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".