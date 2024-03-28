Скандального рэпера Vacio, который прославился благодаря костюму с носком на причинном месте, вызвали в военкомат

Рэпер Vacio (Николай Васильев), участник "голой" вечеринки, в своем Telegram-канале сообщил, что его в очередной раз вызвали в военкомат.
Музыкант отметил, что его попросили подойти для уточнения данных. До этого артист уже несколько раз был в военном комиссариате.
"Так непонятно, зачем так часто делать это. Похоже, как, когда люди влюбляются друг в друга или что-то еще. И нуждаются друг в друге, часто видятся. Я знаю, что звучит смешно, но провожу такую параллель", — заявил исполнитель.
В январе Васильева признали годным к военной службе, так что скорее всего весной его призовут.
Рэпер Vacio за эпатажное поведение на "голой" вечеринке и посещение мероприятия в одном носке на интимной зоне был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Сначала его отправили под арест на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, затем к аресту добавили еще 10 суток.
Ранее Ирина Понаровская рассказала о последствиях нездорового похудения.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".