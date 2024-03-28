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Скандального рэпера Vacio, который прославился благодаря костюму с носком на причинном месте, вызвали в военкомат

Участник "голой" вечеринки рэпер Vacio рассказал о вызове в военкомат

1:06
Шоу-бизнес

Рэпер Vacio (Николай Васильев), участник "голой" вечеринки, в своем Telegram-канале сообщил, что его в очередной раз вызвали в военкомат.

Участник "голой" вечеринки рэпер Vacio рассказал о вызове в военкомат
Фото: youtube.com by канал Диана Астер is licensed under public domain

Музыкант отметил, что его попросили подойти для уточнения данных. До этого артист уже несколько раз был в военном комиссариате.

"Так непонятно, зачем так часто делать это. Похоже, как, когда люди влюбляются друг в друга или что-то еще. И нуждаются друг в друге, часто видятся. Я знаю, что звучит смешно, но провожу такую параллель", — заявил исполнитель.

В январе Васильева признали годным к военной службе, так что скорее всего весной его призовут.

Рэпер Vacio за эпатажное поведение на "голой" вечеринке и посещение мероприятия в одном носке на интимной зоне был признан виновным по статье о мелком хулиганстве и пропаганде нетрадиционных отношений. Сначала его отправили под арест на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей, затем к аресту добавили еще 10 суток.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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