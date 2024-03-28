Иллюзионист Сергей Сафронов показал своих рыжеволосых детей в честь праздника в своей семье

Иллюзионист Сергей Сафронов показал свою счастливую семью

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иллюзионист Сергей Сафронов опубликовал семейное фото и рассказал о любви к детям.

Фото: Инстаграм Сергея Сафронова

Звезда циркового искусства Сергей Сафронов обратился к дочери Алине, которой исполнилось 14 лет. Артист признался, что очень любит свою семью, поэтому старается делать всё возможное ради близких людей.

"Не будь их — для кого и для чего тогда всё это нужно? Поэтому, я молюсь за каждый день подаренный мне в кругу моей большой семьи. И я очень мечтаю, чтобы она стала ещё больше!" — написал иллюзионист в Инстаграм* под фото с женой и красивыми рыжеволосыми детьми.

У иллюзиониста есть дочь Алина и сын Владимир, которые появились на свет в первом браке.

В 2018 году Сергей Сафронов повторно вступил в брак со своей ассистенткой Екатериной. У него родилась дочь Алиса.

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