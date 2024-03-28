Дочь Анны Седоковой рассказала про свои отношения с отчимом

Дочь популярной певицы Анны Седоковой, Алина Белькевич, активно строит свою карьеру и живет между Россией и США.
В интервью она рассказала о своих отношениях с отчимом, спортсменом Янисом Тиммой, который делает многое для их семьи. Скандалы вокруг личной жизни матери не повлияли на ее отношения с ним, и они считаются друзьями.
Алина также пробует себя в модельном бизнесе и развивает собственный блог.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.