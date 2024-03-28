Жена рэпера Канье Уэста в точности повторила образ куртизанки из советского фильма "Интердевочка"

В наряде возлюбленной рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори интернет-пользователи узнали наряд одной из женщин лёгкого поведения из фильма СССР "Интердевочка".
Бьянка Цензори продолжает эпатировать публику своим внешним видом. Жена Канье Уэста под угрозой штрафа прекратила появляться на публике обнажённой, однако её наряды по-прежнему шокируют окружающих.
Очередной выход в свет супруги рэпера привлёк внимание россиян. Они узнали в наряде Бьянки Цензори одеяние куртизанки из советского фильма 1989 года "Интердевочка".
Жена Канье Уэста нарядилась в голубой купальник, надетый поверх белых ажурных колготок. В очень похожем наряде играла куртизанку актриса Ирина Розанова.
Интернет-остряки давно заметили, что звёзды США косплеят наряды из советских фильмов.
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