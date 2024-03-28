Жена рэпера Канье Уэста в точности повторила образ куртизанки из советского фильма "Интердевочка"

Жена Канье Уэста повторила наряд из советского фильма про куртизанок

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В наряде возлюбленной рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори интернет-пользователи узнали наряд одной из женщин лёгкого поведения из фильма СССР "Интердевочка".

Фото: Инстаграм Канье Уэста

Бьянка Цензори продолжает эпатировать публику своим внешним видом. Жена Канье Уэста под угрозой штрафа прекратила появляться на публике обнажённой, однако её наряды по-прежнему шокируют окружающих.

Очередной выход в свет супруги рэпера привлёк внимание россиян. Они узнали в наряде Бьянки Цензори одеяние куртизанки из советского фильма 1989 года "Интердевочка".

Жена Канье Уэста нарядилась в голубой купальник, надетый поверх белых ажурных колготок. В очень похожем наряде играла куртизанку актриса Ирина Розанова.

Интернет-остряки давно заметили, что звёзды США косплеят наряды из советских фильмов.