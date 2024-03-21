Шоумен сделал Насте Волочковой предложение на публике

Егор Иващенко предложил Анастасии Волочковой сходить на свидание

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На бизнес-конференции "Ценнее денег" шоумен и бывший участник проекта "Фабрика звезд" Егор Иващенко сделал неожиданное предложение Насте Волочковой и пригласил ее на романтическое свидание.

Фото: Unsplash by Jon Asato is licensed under public domain

Подарив бриллиантовые серьги на сумму 600 тысяч рублей, Иващенко признался в любви балерине.

Волочкова, оказавшись в шоке от предложения, согласилась на свидание и пошутила о том, что "дорогие подарки не так уж и дороги". Она также призналась, что хоть за ней ухаживает Прохор Шаляпин, она открыта для романтических отношений со Шоуменом.