Почему Юлия Михальчик скрывает правду о своем новом ребенке?

Юлия Михальчик появилась на публике после рождения второго ребенка

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В начале весны Юлия Михальчик обрадовала публику сообщением о рождении второго ребенка и вскоре после этого появилась на престижной церемонии награждения, вызвав обсуждения своей стройности и подтянутости.

Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Певица заявила, что чувствует себя прекрасно и рада выйти из дома для участия в таком важном мероприятии. Однако она осталась молчалива относительно подробностей о новом члене своей семьи, что вызвало интерес и спекуляции среди поклонников и журналистов.