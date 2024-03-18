Почему Юлия Михальчик скрывает правду о своем новом ребенке?

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Юлия Михальчик появилась на публике после рождения второго ребенка

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Шоу-бизнес

В начале весны Юлия Михальчик обрадовала публику сообщением о рождении второго ребенка и вскоре после этого появилась на престижной церемонии награждения, вызвав обсуждения своей стройности и подтянутости.

Юлия Михальчик появилась на публике после рождения второго ребенка
Фото: openverse by flequi is licensed under CC BY 2.0

Певица заявила, что чувствует себя прекрасно и рада выйти из дома для участия в таком важном мероприятии. Однако она осталась молчалива относительно подробностей о новом члене своей семьи, что вызвало интерес и спекуляции среди поклонников и журналистов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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