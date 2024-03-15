Нюша о прощении измен: "Главное — вести диалог"

Певица Нюша поделилась своим опытом прощения измены со стороны мужа в интервью шоу "Начало". Она отметила важность открытого диалога в отношениях и признала, что хотя иногда ощущала желание проверить телефон партнера из-за подозрений, она считает это неправильным.
Нюша также подчеркнула, что в большинстве случаев ее интуиция не подводит, когда возникают подозрения. В конце интервью она обсудила свой подход к использованию социальных сетей, отметив, что провела творческий эксперимент, архивируя предыдущие публикации.
Хип-хоп исполнитель Александр Тарасов, известный под псевдонимом T-Killah, прокомментировал слухи о романе с Ольгой Бузовой.