Нюша о прощении измен: "Главное — вести диалог"

Нюша рассказала о ее борьбе с изменой мужа

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша поделилась своим опытом прощения измены со стороны мужа в интервью шоу "Начало". Она отметила важность открытого диалога в отношениях и признала, что хотя иногда ощущала желание проверить телефон партнера из-за подозрений, она считает это неправильным.

Фото: Pravda.Ru

Нюша также подчеркнула, что в большинстве случаев ее интуиция не подводит, когда возникают подозрения. В конце интервью она обсудила свой подход к использованию социальных сетей, отметив, что провела творческий эксперимент, архивируя предыдущие публикации.