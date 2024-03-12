Народная артистка Абросимова лишилась крупной суммы денег в результате коварного обмана

Народная артистка Тамара Абросимова стала жертвой мошенников

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

84-летняя народная артистка России Тамара Абросимова стала жертвой мошенников, которые украли ее деньги путем взлома аккаунта на госуслугах.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Они обманом получили доступ к ее данным, после чего совершили две банковские транзакции на сумму 477 тысяч рублей через мобильное приложение СБП на оплату покупок в магазине техники.

Артистка обратилась в полицию, и было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), за что преступнику может грозить до 3 лет лишения свободы.