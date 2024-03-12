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Стало известно, чем занимается 23-летний сын тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о заработке младшего брата

0:58
Шоу-бизнес

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк Анна в своем блоге при общении с подписчиками рассказала, чем занимается ее 23-летний брат Майкл после завершения обучения.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк рассказала о заработке младшего брата
Фото: личная страница Анны Заворотнюк в Инстаграм

Она пояснила, что юноша окончил МГИМО и начал заниматься преподаванием английского языка в частном формате.

"Если есть желание подтянуть язык, то добро пожаловать", — отметила фотомодель.

Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк родила двоих детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Даже после скандального развода, мужчина продолжил общение с сыном и дочерью. Он также прилетал в Москву на выпускной Майкла. Анна при этом отмечала, что отец всегда был в их жизни, поэтому она за многое ему в жизни благодарна.

Также у артистки есть дочь Мила от фигуриста Петра Чернышева.

Ранее Филипп Киркоров сравнил блогера Даву с пираньей в шоу "Маска".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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