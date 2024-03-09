Как сейчас выглядит младшая дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Старшая дочь Заворотнюк показала младшую сестру на утреннике

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анна Заворотнюк в своем блоге показала видео с утренника в детском саду, на кадрах которого видна ее младшая сестра Мила.

Фото: личная страница Анны Заворотнюк в Инстаграм

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк стараются держать в тайне ее состояние и не общаются с прессой. Лишь изредка ее старшая дочь Анна дает краткие комментарии о ее здоровье в своем блоге.

Также она опубликовала видеоролик из детского сада — на празднике к 8 Марта пятилетняя Мила в светло-фиолетовом платье с двумя косичками принимает участие в сценке.

"Волк и семеро козлят. Все мы сказку знаем?" — подписала ролик Анна.

Поклонники артистки отметили, что у ее младшей наследницы такие же большие глаза, как и у звёздной матери. К тому же их удивило желание Анны поделиться такими семейными кадрами, потому что они стараются не показывать девочку публике.

Анастасия Заворотнюк родила дочку Милу в 2018-м году от фигуриста Петра Чернышева при помощи ЭКО. Уже в 2018-м году в СМИ появились новости об онкологии у звезды кино.

Ранее стало известно о разводе Натали Портман с мужем.