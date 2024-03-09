Как сейчас выглядит младшая дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Модель Анна Заворотнюк в своем блоге показала видео с утренника в детском саду, на кадрах которого видна ее младшая сестра Мила.
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк стараются держать в тайне ее состояние и не общаются с прессой. Лишь изредка ее старшая дочь Анна дает краткие комментарии о ее здоровье в своем блоге.
Также она опубликовала видеоролик из детского сада — на празднике к 8 Марта пятилетняя Мила в светло-фиолетовом платье с двумя косичками принимает участие в сценке.
"Волк и семеро козлят. Все мы сказку знаем?" — подписала ролик Анна.
Поклонники артистки отметили, что у ее младшей наследницы такие же большие глаза, как и у звёздной матери. К тому же их удивило желание Анны поделиться такими семейными кадрами, потому что они стараются не показывать девочку публике.
Анастасия Заворотнюк родила дочку Милу в 2018-м году от фигуриста Петра Чернышева при помощи ЭКО. Уже в 2018-м году в СМИ появились новости об онкологии у звезды кино.
Ранее стало известно о разводе Натали Портман с мужем.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.