Застала на измене: Натали Портман рассталась с мужем после 11 лет брака

Актриса Натали Портман оформила развод с мужем спустя 11 лет брака

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Голливудская актриса Натали Портман завершила бракоразводный процесс с мужем, хореографом Бенджамином Мильпье. Об этом пишет People.

Фото: youtube.com by канал GQ is licensed under public domain

По словам представителя звезды, на развод она подала еще в июле прошлого года, но сам процесс завершился лишь в феврале этого года.

Для Портман прошедший год оказался одним из самых сложных, но она смогла найти радость в своей семье и детях.

"Она и Бен очень любят своих детей и оба сосредоточены на том, чтобы продолжать вместе их воспитывать и быть для них лучшими родителями. Это самое важное", — сообщил инсайдер.

Актриса вышла замуж за французского хореографа Бенджамина Мильпье в 2012 году, когда у них уже подрастал общий сын Алеф Мильпье-Портман. В 2017 году у них родилась дочь Амалия Мильпье-Портман.

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