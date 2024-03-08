Стало известно, чем занимается бывшая солистка "Блестящих" Надя Ручка после ухода из группы

Певица и бывшая солистка группы "Блестящие" Надя Ручка в беседе с StarHit призналась, что в прошлом году получила диплом психолога.
Она отметила, что людям сейчас не до музыки, а сама она желает быть для народа поддержкой.
"Хотя по сути психология и творчество всегда идут рука об руку и не являются чем-то чуждым друг другу, новым или оппозиционным", — пояснила Ручка.
Надя Ручка занимается и записью сольного альбома, но пока не планирует его выпускать, так как считает время неподходящим. Она также реже публикует что-то в соцсетях, потому что не желает высасывать мысль из пальца.
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