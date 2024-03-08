Проклова поставила на место Пугачеву, после ее скандальных высказываний

Актриса Елена Проклова заявила, что певица Алла Пугачева потеряла свою страну. Ее слова приводит "МК".
Артистка призналась, что не следит за жизнью и соцсетями исполнительницы, уехавшей в Израиль, так как "человек навсегда ушел из России".
Также Проклова отметила, что неприятно удивлена поведением Пугачевой после начала СВО.
"Россия ей слишком много дала. Мы имеем право говорить, что она свою страну потеряла", — подчеркнула кинозвезда.
Алла Пугачева в последнее время проявляет непривычную активность в своем блоге — сначала она отметила "первое воскресенье весны" на яхте под украинские мотивы, а затем нецензурно обратилась к Стасу Михайлову и заявила, что "нормальные люди не возвращаются в Россию".
Ранее Филипп Киркоров вспомнил пикантную историю об испорченном вечере с Аллой Пугачевой.
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