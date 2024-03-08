Проклова поставила на место Пугачеву, после ее скандальных высказываний

Елена Проклова напомнила, что Россия слишком много дала Алле Пугачевой

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова заявила, что певица Алла Пугачева потеряла свою страну. Ее слова приводит "МК".

Фото: Телеканал НТВ by шоу Секрет на миллион is licensed under public domain

Артистка призналась, что не следит за жизнью и соцсетями исполнительницы, уехавшей в Израиль, так как "человек навсегда ушел из России".

Также Проклова отметила, что неприятно удивлена поведением Пугачевой после начала СВО.

"Россия ей слишком много дала. Мы имеем право говорить, что она свою страну потеряла", — подчеркнула кинозвезда.

Алла Пугачева в последнее время проявляет непривычную активность в своем блоге — сначала она отметила "первое воскресенье весны" на яхте под украинские мотивы, а затем нецензурно обратилась к Стасу Михайлову и заявила, что "нормальные люди не возвращаются в Россию".

Ранее Филипп Киркоров вспомнил пикантную историю об испорченном вечере с Аллой Пугачевой.