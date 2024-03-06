Заявление Яны Поплавской о звездах, сбежавших на Донбасс: противоречивую селебрити назвала самой "умной"

Яна Поплавская раскритиковала звезд, отправившихся на Донбасс после скандальной вечеринки Ивлеевой

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская высказалась по поводу звезд шоу-бизнеса, которые, по ее словам, отправились на Донбасс "замазать свои грехи" после участия в скандальной голой вечеринке, организованной Настей Ивлеевой.

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Многие отмеченные артисты, вызвавшие недовольство своим присутствием на вечеринке Ивлеевой, после массового критики решили посетить Донбасс, предоставив выступления, подарки и гуманитарную помощь. Среди них были Билан и Киркоров, которые, как считает Поплавская, отправились на новые российские территории, чтобы "отмыть" свою репутацию за счет страдающего народа Донбасса.

Актриса выразила резкую критику в адрес звезд, заявив, что их поездка на Донбасс является лишь попыткой реабилитировать себя.

Тем не менее, она также вспомнила о присутствии на вечеринке телеведущей Ксении Собчак, добавив: "Но, справедливости ради, возьмите с собой и Собчак, ведь все вы одинаково загрязнены! Она же самая умная и образованная из вас!"

Не следует забывать, что сын Яны Поплавской, вернувшись с службы в Сирии, встретил жену и дочь из роддома.