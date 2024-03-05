Билан стал жертвой мошенничества: "развели" на 400 тысяч рублей

Мошенники используют имя Димы Билана для афер

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дима Билан ужаснулся после того, как его друг стал жертвой мошенничества, переведя 400 тысяч рублей под видом помощи исполнителю.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Мошенники использовали имя Билана и отправили сообщение другу от его имени с просьбой о помощи, что привело к потере средств. Певец предупреждает о том, что мошенники становятся все более изощренными и призывает всех быть бдительными при получении подобных сообщений.

Он также подчеркнул, что старается не брать в долг и что у него нет финансовых проблем благодаря активной работе и аншлагам на своих концертах.