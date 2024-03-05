Билан стал жертвой мошенничества: "развели" на 400 тысяч рублей

Певец Дима Билан ужаснулся после того, как его друг стал жертвой мошенничества, переведя 400 тысяч рублей под видом помощи исполнителю.
Мошенники использовали имя Билана и отправили сообщение другу от его имени с просьбой о помощи, что привело к потере средств. Певец предупреждает о том, что мошенники становятся все более изощренными и призывает всех быть бдительными при получении подобных сообщений.
Он также подчеркнул, что старается не брать в долг и что у него нет финансовых проблем благодаря активной работе и аншлагам на своих концертах.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.