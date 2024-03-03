Яна Поплавская назвала песню Инстасамки "гимном проституции": и все такие радостные

Яна Поплавская возмущена выступлением Инстасамки на ТВ с песней "За деньги — да"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Поплавская недовольна тем, что после послания президента РФ Владимира Путина на телевидении выступила Инстасамка с "гимном проституции".

Фото: ВК-аккаунт Инстасамки

Звезда фильма "Про Красную Шапочку" возмущена песней Дарьи Затеевой (Инстасамка) "За деньги — да!", которую она исполнила на шоу "Голос".

"Чем ближе выборы, тем "лохмаче". Гимн проституции в эфире главного канала. И все такие радостные! "За деньги — да!" — написала актриса в своём Telegram-канале.

Особенно Поплавская недовольна тем, что такие номера показывают по ТВ после разговоров о традиционных ценностях.

Ранее Полина Гагарина укорила Зотееву за песни с нецензурной лексикой.