Яна Поплавская назвала песню Инстасамки "гимном проституции": и все такие радостные

Актриса Яна Поплавская недовольна тем, что после послания президента РФ Владимира Путина на телевидении выступила Инстасамка с "гимном проституции".
Звезда фильма "Про Красную Шапочку" возмущена песней Дарьи Затеевой (Инстасамка) "За деньги — да!", которую она исполнила на шоу "Голос".
"Чем ближе выборы, тем "лохмаче". Гимн проституции в эфире главного канала. И все такие радостные! "За деньги — да!" — написала актриса в своём Telegram-канале.
Особенно Поплавская недовольна тем, что такие номера показывают по ТВ после разговоров о традиционных ценностях.
Ранее Полина Гагарина укорила Зотееву за песни с нецензурной лексикой.
Мартовские праздники в России всегда ассоциируются с непредсказуемой погодой: то тепло и солнечно, то внезапные снегопады и метели.