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Мария Погребняк поставила на место Давида Манукяна: "Благодаря только Оле ты стал такой медийный"

Мария Погребняк напомнила Давиду Манукяну, что Ольга Бузова сделала его медийным

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Шоу-бизнес

Мария Погребняк пристыдила бывшего жениха Ольги Бузова Давида Манукяна. 

Мария Погребняк напомнила Давиду Манукяну, что Ольга Бузова сделала его медийным
Фото: ВК-аккаунт Манукяна

Мария Погребняк приняла участие вместе с Давой (Давидом Манукяном) в шоу "Сокровища императора", ведущей которого является Ольга Бузова.

Погребняк поинтересовалась у блогера, как он себя чувствует на проекте, который ведёт его бывшая возлюбленная. 

Манукян заверил, что спокойно к этому относится. Мария напомнила Даве, что он должен быть благодарен Ольге.

"Благодаря только Оле ты стал такой медийный, что вошёл в круг общения к Филиппу Киркорову», — выразила своё мнение Погребняк.

Давид призвал Марию не обсуждать личные вопросы. Он отметил, что не обсуждает её развод. 

Ранее Ольга Бузова отчитала Настю Ивлееву за то, что она не интересуется политикой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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