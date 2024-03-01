Ольга Бузова отчитала объявившуюся Настю Ивлееву: "Тут никакой бадлон реально не поможет"

Ольга Бузова упрекнула Настю Ивлееву: "И эта женщина являлась лидером мнений"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова отреагировала на пост блогера Насти Ивлеевой, которая высказалась о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Фото: wikimedia.org by Окрас is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Бузова опубликовала в социальных сетях видео, на котором отчитала Ивлееву за то, что она долгое время находилась вне политики.

"Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране", — выразила своё возмущение Ольга.

Звезда "Дома-2" удивлена тем, что Ивлеева являлась лидером мнений.

"Тут никакой бадлон реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня", — сказала Бузова.

Ранее Настя Ивлеева заверила, что пойдёт голосовать за инициативы президента РФ.