Ольга Бузова отчитала объявившуюся Настю Ивлееву: "Тут никакой бадлон реально не поможет"

Ольга Бузова отреагировала на пост блогера Насти Ивлеевой, которая высказалась о послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Бузова опубликовала в социальных сетях видео, на котором отчитала Ивлееву за то, что она долгое время находилась вне политики.
"Для меня странно, когда осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране", — выразила своё возмущение Ольга.
Звезда "Дома-2" удивлена тем, что Ивлеева являлась лидером мнений.
"Тут никакой бадлон реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня", — сказала Бузова.
Ранее Настя Ивлеева заверила, что пойдёт голосовать за инициативы президента РФ.
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