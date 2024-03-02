Американскую модель Наоми Кэмпбелл заподозрили в романе с мультимиллионером из Саудовской Аравии

Наоми Кэмпбелл приписывают роман с саудовским мультимиллионером

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда мирового подиума Наоми Кэмпбелл засветилась в компании сказочно богатого мужчины.

Фото: Телеграм-канал Ксении Собчак

Наоми Кэмпбелл заподозрили в том, что она закрутила роман с наследником нефтяного магната Мохаммедом Аль Турки. С мультимиллионером из Саудовской Аравии она уже несколько раз появлялась на публичных мероприятиях.

Знаменитость не подтвердила данные слухи. Пока в распоряжении поклонников Наоми имеются лишь её совместные фотографии с сыном нефтяного барона.

В Сети вспоминают, что изначально немногие верили в роман Кэмпбелл и российским бизнесменом Владиславом Дорониным. В общем счёте модель провстречалась с предпринимателем из России почти пять лет.

Ранее сообщалось, что жене американского рэпера Канье Уэста Бьянке Сенсори придётся выплатить штраф за непристойный вид.