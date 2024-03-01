Блогер Лерчек рассказала о завершении уголовного дела: ситуация дала большое количество жизненных уроков

Блогер Лерчек рассказала, что с неё сняли все обвинения по уголовному делу

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) поделилась радостной новостью. Она больше не находится под уголовным преследованием.

Фото: ВК-аккаунт Чекалиной

Уголовное дело супругов Чекалиных о неуплате налогов официально закрыто. Все обвинения со звёзд Интернета сняты. Их счета и имущество больше не находятся под арестом.

Лерчек отметила, что разбирательство длилось 359 дней. Точку в этой истории суд поставил 1 марта. Уголовные дела против супругов прекращены.

"Боже, как много я пережила за это время. Но эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыло глаза", — выразила свои эмоции Чекалина.

Она отметила, что готова идти вперёд, несмотря на то, что было больно и сложно.

Ранее блогер Оксана Самойлова ответила блогеру Лерчек на обвинения в плагиате.