Блогер Лерчек рассказала о завершении уголовного дела: ситуация дала большое количество жизненных уроков

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) поделилась радостной новостью. Она больше не находится под уголовным преследованием.
Уголовное дело супругов Чекалиных о неуплате налогов официально закрыто. Все обвинения со звёзд Интернета сняты. Их счета и имущество больше не находятся под арестом.
Лерчек отметила, что разбирательство длилось 359 дней. Точку в этой истории суд поставил 1 марта. Уголовные дела против супругов прекращены.
"Боже, как много я пережила за это время. Но эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыло глаза", — выразила свои эмоции Чекалина.
Она отметила, что готова идти вперёд, несмотря на то, что было больно и сложно.
Ранее блогер Оксана Самойлова ответила блогеру Лерчек на обвинения в плагиате.
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