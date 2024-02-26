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Оставшаяся без концертов Лолита Милявская объяснила, почему улетела за рубеж: "Поменяла билеты на самолёт"

Улетевшая в Болгарию Лолита Милявская рассказала о неприятностях

1:00
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская рассказала, что заставило её отправиться в Болгарию, где у неё есть роскошный дом.

Улетевшая в Болгарию Лолита Милявская рассказала о неприятностях
Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской

Прибывшая в своё имение в Болгарии Милявская сняла на видео свою собаку по кличке Боцман. Израненный пёс весь измазан зелёнкой, так как вступил в бой "из-за любви".

"Боцман вступил в неравную драку с двумя пастушьими собаками… Раны были серьёзными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолёт, потому что должна была убедиться, что пёс без меня теперь справится ⁣", — написала звезда в своём ВК-аккаунте.

Лолита не одобрила таких рыцарских поединков.

"Неужели какая-то там любовь стоила такой драки? Можно же без любви прожить такой, истеричной. Это стоило 12 уколов антибиотиков каждый день, Боцман", — сказала артистка собаке с укором.

Ранее Лолита Милявская рассказала, как ей удалось превратить чахлую ёлочку в своём саду в пушистое красивое дерево.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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