Оставшаяся без концертов Лолита Милявская объяснила, почему улетела за рубеж: "Поменяла билеты на самолёт"

Певица Лолита Милявская рассказала, что заставило её отправиться в Болгарию, где у неё есть роскошный дом.
Прибывшая в своё имение в Болгарии Милявская сняла на видео свою собаку по кличке Боцман. Израненный пёс весь измазан зелёнкой, так как вступил в бой "из-за любви".
"Боцман вступил в неравную драку с двумя пастушьими собаками… Раны были серьёзными, без доктора никуда. Бессонные ночи были, поменяла билеты на самолёт, потому что должна была убедиться, что пёс без меня теперь справится ", — написала звезда в своём ВК-аккаунте.
Лолита не одобрила таких рыцарских поединков.
"Неужели какая-то там любовь стоила такой драки? Можно же без любви прожить такой, истеричной. Это стоило 12 уколов антибиотиков каждый день, Боцман", — сказала артистка собаке с укором.
Ранее Лолита Милявская рассказала, как ей удалось превратить чахлую ёлочку в своём саду в пушистое красивое дерево.
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