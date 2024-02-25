Оставшаяся без концертов Лолита Милявская похвасталась успехами в садоводстве

Лолита Милявская показала, как проходят её суровые трудовые будни в сельском хозяйстве.
Певица, концерты которой попали в России под запрет, продемонстрировала свой "деревенский лук", который она выбрала для работы в саду. Лолита облачилась в ярко-жёлтую куртку и гамаши защитного цвета.
Артистка объяснила, что применила совет из Интернета о том, как превратить чахлую ёлочку в пушистое округлое дерево. Она отметила, что успех дела кроется в особой обрезке. Милявская показала красивое хвойное растение, как результат своих стараний.
Ранее Лолита пожаловалась на маленькую пенсию и показала, как носит дрова из сарая, чтобы затопить дома печь.
Исследование, проведенное под ледниковым панцирем Восточной Антарктиды, выявило фрагменты древнего речного ландшафта.