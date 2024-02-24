Сын певицы Валерии Арсений Шульгин сжёг огромную кучу обуви иностранного производства

Наследник певицы Валерии Арсений Шульгин устроил костёр из дорогой обуви фирм Nike и Gucci.
Арсений Шульгин опубликовал в социальных сетях ролик, на котором собрал в одну кучу брендовой обуви. Кроссовки он снял даже с себя, оставшись босиком на снегу. После этого он поджёг обувь, которая в итоге взорвалась и эффектно разлетелась по округе.
Сам сын Валерии пообещал ходить босиком до тех пор, пока не создаст отечественный бренд обуви.
"Я решил создать свой бренд кроссовок, потому что эта ниша свободна", — объяснил 25-летний бизнесмен.
Сына певицы Валерии пристыдили за его поступок. Интернет-пользователи посоветовали ему раздать обувь тем, кто в ней нуждается.
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