Сын певицы Валерии Арсений Шульгин сжёг огромную кучу обуви иностранного производства

Сын певицы Валерии взорвал десятки пар обуви иностранных брендов

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник певицы Валерии Арсений Шульгин устроил костёр из дорогой обуви фирм Nike и Gucci.

Фото: ВК-аккаунт Шульгина

Арсений Шульгин опубликовал в социальных сетях ролик, на котором собрал в одну кучу брендовой обуви. Кроссовки он снял даже с себя, оставшись босиком на снегу. После этого он поджёг обувь, которая в итоге взорвалась и эффектно разлетелась по округе.

Сам сын Валерии пообещал ходить босиком до тех пор, пока не создаст отечественный бренд обуви.

"Я решил создать свой бренд кроссовок, потому что эта ниша свободна", — объяснил 25-летний бизнесмен.

Сына певицы Валерии пристыдили за его поступок. Интернет-пользователи посоветовали ему раздать обувь тем, кто в ней нуждается.