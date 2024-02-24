Иноагенты стали работать за еду в Риге

Артур Смольянинов* зарабатывает на концертах в кафе Риги

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Артур Смольянинов* начал зарабатывать на жизнь, выступая на концертах в небольших кафешках. Его выступление 21 февраля в Риге принесло всего 500 евро и еду. Несмотря на небольшую гонорар, на концерте собралось несколько десятков человек, и Смольянинов* исполнил 17 песен.

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Во время выступления он высказывался против СВО и делился своими негативными впечатлениями от жизни в России. По заверениям сотрудника заведения, актёр-иноагент также поужинал за счёт заведения на 83 евро вместе с друзьями-музыкантами.

* — признан иностранным агентом.