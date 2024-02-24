Константин Хабенский высказался о возвращении актёра Дмитрия Назарова на сцену МХТ

Глава МХТ Константин Хабенский прокомментировал возможность возвращения в театр 66-летнего актёра Дмитрия Назарова.
Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров осудил проведение СВО и уехал из России. В своциальных сетях народный артист России читает стихи собственного сочинения, в которых выражает несогласие с действиями российской власти.
23 февраля 52-летний Хабенский на Малой сцене МХТ ответил на вопрос писателя Александра Цыпкина о возможном возвращении на сцену театра Дмитрия Назарова.
"Пока не просился", — объяснил Хабенский.
Сам Назаров уверен, что рано или поздно ему суждено встретиться со своими коллегами, немногие из которых поддерживают с ним связь.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.