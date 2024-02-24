Константин Хабенский высказался о возвращении актёра Дмитрия Назарова на сцену МХТ

Константин Хабенский ответил на вопрос о возвращении Дмитрия Назарова в МХТ

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Глава МХТ Константин Хабенский прокомментировал возможность возвращения в театр 66-летнего актёра Дмитрия Назарова.

Фото: ВК-аккаунт Дмитрия Наазрова

Звезда "Кухни" Дмитрий Назаров осудил проведение СВО и уехал из России. В своциальных сетях народный артист России читает стихи собственного сочинения, в которых выражает несогласие с действиями российской власти.

23 февраля 52-летний Хабенский на Малой сцене МХТ ответил на вопрос писателя Александра Цыпкина о возможном возвращении на сцену театра Дмитрия Назарова.

"Пока не просился", — объяснил Хабенский.

Сам Назаров уверен, что рано или поздно ему суждено встретиться со своими коллегами, немногие из которых поддерживают с ним связь.