Моргенштерн* подрался с пьяным блогером Юрием Хованским на концерте в Сербии

Моргенштерн* превратил своё выступление в потасовку с нетрезвым блогером Юрием Хованским, который не хотел уходить со сцены.
В Сети распространилось видео с концерта Моргенштерна* в Сербии. На кадрах пьяный Хованский что-то усердно доказывает публике, а рэпер пытается его остановить. Блогер позволяет себе оскорблять собравшуюся в зале публику. В какой-то момент уговоры перерастают в драку.
Моргенштерн ударяет блогера, после чего Алишера пытаются остановить выбежавшие из-за кулис люди.
Интернет-пользователи предположили, что драка была постановочной.
Ранее звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый похвалил Моргенштерна за честность.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Все породы кошек уникальны по-своему, но некоторые из них действительно выделяются своей необычной внешностью и особыми чертами.