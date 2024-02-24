Моргенштерн* подрался с пьяным блогером Юрием Хованским на концерте в Сербии

Моргенштерн* устроил драку на сцене во время выступления в Сербии

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Моргенштерн* превратил своё выступление в потасовку с нетрезвым блогером Юрием Хованским, который не хотел уходить со сцены.

Фото: ВК-аккаунт Моргенштерна

В Сети распространилось видео с концерта Моргенштерна* в Сербии. На кадрах пьяный Хованский что-то усердно доказывает публике, а рэпер пытается его остановить. Блогер позволяет себе оскорблять собравшуюся в зале публику. В какой-то момент уговоры перерастают в драку.

Моргенштерн ударяет блогера, после чего Алишера пытаются остановить выбежавшие из-за кулис люди.

Интернет-пользователи предположили, что драка была постановочной.

Ранее звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый похвалил Моргенштерна за честность.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.