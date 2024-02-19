Никита Кологривый выразил своё восхищение Моргенштерну*: он честно живёт

Никита Кологривый похвалил Моргенштерна*: он красавчик

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый объяснил, почему симпатизирует рэперу Моргенштерну*.

Фото: Кадр из сериала «Слово пацана»

Кологривый, который часто критически отзывается о своих коллегах по кинематографическому цеху, неожиданно выразил своё восхищение Моргенштерну*.

Актёр рассказал, что ему предлагали исполнить роль рэпера в кино. Никита отметил, что ему часто говорят о сходстве со скандальным музыкантом.

"Мне нравится, что он честно живет, он красавчик. Я прекрасно понимаю, как актёр, что он делает в плане творчества. И он это делает очень филигранно", — поедлился своим мнением Кологривый на YouTube-шоу NE SHOPPING.

Ранее Кологривый заявил, что он лучше всех справится с ролью покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом