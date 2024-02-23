Попавший в больницу футболист Дмитрий Тарасов сообщил о своем диагнозе

Футболист Дмитрий Тарасов записал обращение к поклонникам из больницы.
Тарасов, который недавно в пятый раз стал отцом, рассказал о проблемах со здоровьем. 36-летний спортсмен сообщал, что врачи выявили у него корешковый синдром поясничного отдела позвоночника.
"Всем здоровья, друзья! Берегите себя", — написал бывший муж Ольги Бузовой в своём микроблоге.
Тарасов продолжает играть в футбол. После того, как он ушёл из "Локомотива", футболист сменил несколько любительских клубов. В 2011 Тарасова прооперировали из-за травмы колена.
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